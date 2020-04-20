Бесплатная нефть. Цена WTI достигла нуля

Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае упала до экстремально низкого значения. Баррель нефти стоит 0 долларов.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской межконтинентальной биржи (ICE).

Наглядную динамику Bloomberg опубликовал в Twitter.

Таким образом цена фьючерса на майскую поставку рухнула на 100%.

До этого самая низкая стоимость была зафиксирована в 20:50 20 апреля. Стоимость за баррель составила 96 центов за баррель.

UPD

Цена на сорт нефти WTI торгуется в отрицательных значениях — (минус) -7,5 долларов. Впервые в истории, чтобы сырье купили, нужно доплатить покупателю.

Июньские контракты сорта WTI пока теряет 12,4%. Они торгуются на отметке 21,92 долларов за баррель.

Ранее эксперты рассказали, как рынок нефти переживет снижение цен. Они считают, что в текущих условиях сырьевые котировки не смогут заметно вырасти. Даже при условии, что страны-экспортеры начнут сокращать добычу.