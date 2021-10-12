Беспилотный поезд презентовали в Германии

В Германии представили автоматизированный беспилотный поезд, не имеющий аналогов в мире. Презентацию транспортного средства проводил железнодорожный оператор Deutsche Bahn и компания Siemens. Об этом сообщил «Интерфакс».

Уже с декабря четыре таких поезда будут переводить жителей и гостей страны на севере Германии. Работа составов позволит значительно улучшить пунктуальность и сэкономить более 30% энергии, рассказал «Ридус» со ссылкой на слова гендиректора Siemens Роланда Буша. Представитель компании отметил, что автоматизированные поезда являются более надежными.

Такие же транспортные средства уже ездят по Европе. Например, они есть в парижском метрополитене. Кроме того, они существуют в некоторых аэропортах и двигаются по специальным рельсам.