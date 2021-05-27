Российская беспилотная боевая машина «Уран-9» способна помочь России преодолеть технологический разрыв и догнать западные страны в сфере разработок боевых роботов. Такого мнения придерживаются в Китае.

Длина боевой машины «Уран-9» составляет 4,5 метра, а ширина — два метра. Боевая масса робота достигает 10 тонн. Оснащен беспилотник спаренной с 7,62-миллиметровым пулеметом 30-миллиметровой автоматической пушкой калибра 2А72, шестью реактивными огнеметами «Шмель», а также противотанковыми ракетами 9М120 «Атака», которые можно заменить зенитными SA-18 «Игла». «Уран-9», с точки зрения огневой мощи, лидирует в мире, подчеркнули авторы материала, размещенного в китайском издании Sina.

В материале указано, что «Уран-9» уже принимал участие в реальных боевых действиях в Сирии. Но подробности его эксплуатации не разглашаются.

У беспилотника, как отметили авторы материала, могут быть проблемы с экранированием сигналов дистанционного управления разрушенными сооружениями. Однако, они уточнили, что эти данные не признаны официально, сообщило РИА ФАН.

Россия сумела обойти США в освоении Арктики, своевременно признав факт климатических изменений, в отличие от администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Пока Белый дом отрицал глобальное потепление, власти России в октябре 2020 года открыто признали наличие климатических изменений, приняв Стратегию развития Арктической зоны. В документе говорится о росте конфликтного потенциала в регионе, что требует наращивания присутствия войск.