Беспилотники США пролетели над Черным морем

Над воздушным пространством Черного моря были замечены два разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) RQ-4A Global Hawk. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные мониторинга.

Один из беспилотников придерживался стандартного военного маршрута, однако у другого, как заметили авторы статьи, задача была другая.

Первый беспилотник FORTE10 приблизился к границам России у южного побережья Крыма. Затем он взял направление на восток, в сторону Керченского пролива. После беспилотник облетел черноморское побережье Краснодарского края, развернулся и последовал таким же маршрутом обратно.

GINGR68 отошел от стандартного маршрута. Он полетел в сторону Новороссийска. На месте беспилотник стал кружить вдоль побережья. После самолет направился в сторону южного берега Крыма и развернулся около него.

Это не первый случай, когда южные границы России исследуют самолеты США. После начала крупных военных учений в Крыму и обострения ситуации в Донбассе американские самолеты замечают над Черным морем почти ежедневно.