Мир 05 мая 2023, 21:19 Беспилотникам запретили летать в центре Лондона из-за коронации Карла III Guardian: в центре Лондона запретили полеты беспилотников в день коронации Карла III Freepik

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Лондон готовится к церемонии коронации короля Великобритании Карла III, которая состоится 6 мая. В связи с торжественными мероприятиями в центре города запретили полеты БПЛА. Об этом сообщила газета The Guardian.

Авторы статьи уточнили, что дронам запретили летать на высоте ниже 760 метров в радиусе четырех километров от центра Лондона. А местная полиция закупила противодронные ружья, если появится необходимость уничтожить беспилотник.

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Также в издании заявили, что королевская семья получила право цензурировать репортажи Би-би-си о коронации. Перед выпуском в эфир, сюжеты будет проверять и утверждать Букингемский дворец. Это вызывает вопросы о независимости редакции, отметили в редакции.

На коронацию в Вестминстерское аббатство пригласили более двух тысяч человек более чем из 200 стран. Однако часть государств приглашения не получили. На торжества не позвали представителей Афганистана, Венесуэлы, Ирана и Сирии, а также России и Белоруссии.