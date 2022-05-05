Беспилотник со взрывчаткой нейтрализовали в Приднестровье

В Приднестровье обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Его удалось нейтрализовать, однако опасность террористических актов сохраняется, подчеркнул глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Сохраняется „красный“, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра „Маяк“. Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии», — рассказал Виталий Игнатьев в эфире канала «Россия 24».

Согласно данным трекинга, беспилотник могли запустить с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья, добавил глава МИД.

О попытке теракта в поселке Маяк сообщило МВД Приднестровья 3 мая. Предотвращена попытка взорвать здание телерадиоцентра «Маяк» с охлаждающей системой для трансформаторов. Это полностью вывело бы из строя радиотелецентр. Грузовой дрон с двумя килограммами пластида и пятилитровой емкостью с зажигательной смесью нейтрализовали.