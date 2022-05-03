Беспилотник с взрывчаткой в Приднестровье запустили со стороны Украины

Беспилотник с взрывчаткой в поселке Маяк Приднестровья был запущен с украинской стороны, сообщила в Telegram пресс-служба местного МВД. В ведомстве предположили, что злоумышленники хотели устроить диверсию в телерадиоцентре.

«Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра. В случае, если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ», — рассказали в МВД Приднестровья.

В сообщении также раскрываются подробности о предотвращении диверсии. После подрыва двух антенн 26 апреля телерадиоцентр находился под усиленной охраной. Ночью 3 мая, патрулируя территорию ПРТЦ, пограничники нашли беспилотник. Дрон диаметром полтора метра, собранный из различных комплектующих, был нейтрализован. Такой дрон может перемещать грузы весом до 20 килограммов на расстояние до 30 километров от оператора.

К беспилотнику была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с «неизвестной коричневой жидкостью» и пластиковый бокс с двумя килограммами пластида. Во взрывчатку заложили детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно.

«К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты, саперы. Специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз», — добавили в ведомстве.