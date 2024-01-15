Мир 15 января 2024, 19:37 Беспилотник-разведчик США заметили в районе побережья Краснодарского края «Военная хроника»: авиация США возобновила разведку над Черным морем United States Air Force Website

Читать 360tv в

Необычную активность американской авиации над Черным морем заметили авторы сообщества «Военная хроника» во «Вконтакте». Они опубликовали кадры с сайта Flightradar, на которых виден кружащий в 130 километрах от Новороссийска и побережья Краснодарского края американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11.

Авторы сообщения напомнили, что обычно этот дрон регулярно появляется в районе Крыма. Но в этот раз он сменил маршрут.

Реклама

В последний раз «Военная хроника» обратила внимание на повышенную активность авиации НАТО в районе побережья полуострова 3 января. Тогда там появился уже упомянутый беспилотник, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

На следующий день Министерство обороны России сообщило о перехвате 10 украинских ракет, выпущенных в сторону Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что один из вражеских снарядов упал в частном секторе за местным государственным университетом.