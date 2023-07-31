Мир 31 июля 2023, 08:43 Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с российским Су-34 в Сирии ЦПВС: дрон MQ-9 коалиции США допустил опасное сближение с Су-34 ВКС РФ в Сирии РИА «Новости»

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Беспилотник MQ-9 проамериканской антитеррористической коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС РФ в районе Ракки в Сирии, заявил замруководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирал Олег Гуринов. По его словам, сближение произошло на дистанцию менее 100 метров по высоте, сообщил ТАСС.

По словам Гуринова, факт опасного сближения зафиксировали 30 июля в 06:53 на высоте пять тысяч метров.

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Полет беспилотника проамериканской коалиции в этом районе вновь не был деконфликтован, указал замруководителя ЦПВС.

Гуринов подчеркнул, что столкновения Су-34 с MQ-9 удалось избежать благодаря высокому профессионализму российских летчиков — военные своевременно приняли необходимые меры.

За минувшие сутки со стороны коалиции, по его данным, произошло 12 случаев нарушений протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными полетами беспилотников.

В районе Эт-Танфа зафиксировали 13 нарушений сирийского воздушного пространства четырьмя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и одним дроном MQ-1 °C коалиции, добавил Гуринов.

Кроме того, за последние 24 часа в Идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций правительственных войск. Огонь по ним открыли боевики запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана»*.

*«Исламская партия Туркестана» — террористическая группировка, запрещена в России.