Мир 29 июня 2023, 23:05 Беспилотник коалиции США приблизился к военному объекту России в Сирии — Минобороны Минобороны: БПЛА MQ-9 Reaper коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии Викимедиа

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Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper проамериканской коалиции в Сирии незаконно приблизился к российским военным объектам на аэродроме в провинции Алеппо. Как заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, российская сторона не может нести ответственность за безопасность таких полетов. Его слова привел ТАСС.

«За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений <…>. Отмечен случай приближения БПЛА MQ-9 Reaper к объекту российской группировки войск в районе аэродрома Квайрес», — сказал Гуринов.

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Он добавил, что возглавляемая США коалиция грубо и систематически нарушает условия меморандума о взаимопонимании, который приняли оборонные ведомства России и Америки в 2015 году. Эти действия, по его словам, носят целенаправленный характер.

Ранее сообщалось, что боевики ударили из РСЗО по объектам инфраструктуры города, который находится в 10 километрах от российской авиабазы Хмеймим. Обошлось без жертв и разрушений.