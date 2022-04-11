Беспилотник DJi Matrce 300RTK появился на вооружении Народной милиции ДНР

На вооружении военных ДНР появился мощный беспилотный летательный аппарат DJi Matrce 300RTK. Об этом сообщили представители Народной милиции республики.

БПЛА передала общественная организация «Вече». DJi Matrce 300RTK оснащен камерой с тепловизором, лазерным дальномером и оптическим зумом, который позволяет точно корректировать огонь по силам противника в дневное и ночное время.

Накануне силам НМ ДНР удалось вывезти 47 человек с судов, заблокированных националистами «Азова»* в порту города Мариуполя. Среди членов экипажей были граждане России, Азербайджана, Египта и Украины.

«Установленные националистами мины не позволили им вовремя покинуть зону боевых действий, ими прикрывались как живым щитом», — заявили представители НМ ДНР.

* «Азов» — запрещенное в России националистическое вооруженное формирование.