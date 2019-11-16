Беспартийным кандидатом на выборах в британский парламент стал кот Стэн

Владелец рыжего и пушистого кандидата на пост в парламенте Питер Кок заявил, что в предвыборной программе Стэн предложил открыть кошкам доступ на крышу вокзала Джиллингем, чтобы избавиться от голубей.

Движение «Кошки против Brexit» впервые появилось в качестве шутки в социальных сетях еще три года назад. Но на сегодняшний день владельцы животных объединились в весьма существенную силу, с которой нужно считаться. В большинстве своем все они жители небольших городов, на которых выход страны из Европы скажется отрицательно из-за падения туристических потоков.

«Наши города заслуживают лучшего», — заявил владелец кота Стэна.

По словам Питера Кока, безумие, которое появилось благодаря Борису Джонсону нужно остановить. В данный момент на за кота Стэна готовы проголосовать около 700 человек.