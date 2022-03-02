«Беспардонное и наглое поведение». Действия украинской стороны в переговорах с Россией осудили

Представители украинской стороны в вопросе переговоров ведут себя беспардонно и нагло. Их поведение не вписывается ни в какие рамки нормального переговорного процесса, заявил профессор кафедры дипломатии и консульской службы дипломатический академии МИД России Владимир Винокуров.

«Переговорщики со стороны Украины — сейчас мы видим это просто беспардонное, наглое поведение, которое не вписывается ни в какие рамки нормального переговорного процесса», — заявил Винокуров в интервью «360».

Он подчеркнул, что они должны быть заинтересованы в том, чтоб как можно быстрее состоялись переговоры, «ведь страдает сегодня больше население Украины, страдают их военнослужащие».

«Они не спешат, не торопятся. Что они хотят тем подчеркнуть? Пренебрежение», — отметил собеседник телеканала «360».

Винокуров объяснил, что переговорный процесс предполагает наличие двух сторон, в соответствии с теорией, которые одинаково заинтересованы в том, чтобы разрешить международный конфликт, если цель переговоров такова.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 28 февраля в Белоруссии. Изначально Украина сообщала о готовности к переговорам 25 февраля, но тогда они не состоялись — украинскую сторону не устроили условия. Зеленский заявил, что диалог лучше проводить не в Белоруссии. При этом глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляли, что украинская сторона сама была инициатором проведения переговоров в Гомеле.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной должен был состояться вечером 2 марта. По обоюдному решению представители сторон встретятся в Беловежской пуще. Российская делегация уже на месте. Украинская делегация выехала из Киева и должна прибыть утром 3 марта, отметил Мединский.