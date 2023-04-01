Мир 01 апреля 2023, 23:03 «Беснуются в Великий пост». Захарова заявила об издевательстве Киева над православием Захарова: Киев издевается и глумится над православием под молчание Запада Сайт Украинской православной церкив

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гонения на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей. Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание, что Киев издевается и глумится над православием, страны Запада при этом безмолвствуют.

«День дурака прошел в Киеве с размахом. Никого не приглашали, обошлись своими силами, я смотрю. Зеленский, суд и толпа — все беснуются в Великий пост», — отметила Захарова.

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Представитель МИД не обошла стороной молчание «цивилизованных» западных стран. Не для этого же, сыронизировала дипломат, они выписали декларации прав человека и готовили доклады о религиозных свободах.

«Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», — резюмировала Захарова.

Ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на происходящие вокруг Киево-Печерской лавры события.