Бесконечные акты насилия. Джихадисты выкашивают Буркина-Фасо

По меньшей мере 37 человек убиты и 60 ранены в результате нападения боевиков на конвой горнодобывающей компании Semafo в Буркина-Фасо. Это третье за ​​последние 15 месяцев нападение на сотрудников Semafo. В воскресенье боевики убили члена парламента. За этот год из-за беспрерывного насилия в стране погибли около 1700 человек. «360» рассказывает, почему жители Буркина-Фасо сталкиваются с нападениями джихадистов вот уже четыре года.

Как пишет ВВС, в засаду боевиков попали пять автобусов с с персоналом канадской фирмы Semafo, которые находились примерно в 40 километрах от восточного города Бунгу. Персонал компании был с военным сопровождением. Террористы сначала задействовали взрывное устройство, а затем начали обстрел автобусов.

Semafo пыталась усилить свою безопасность в прошлом году после нападений вблизи двух шахт. Компания увеличила сопровождение и решила перевозить всех иностранных сотрудников между шахтой Буунгу и Уагадугу на вертолете. Она также выразила соболезнования семьям погибших.

«Мы активно работаем со всеми уровнями власти, чтобы обеспечить постоянную безопасность наших сотрудников, подрядчиков и поставщиков», — говорится в сообщении организации.

На данный момент известно лишь количество погибших мирных граждан. Непонятно сколько сотрудников сил безопасности могло быть убито в результате нападения.

Беда пришла с севера

Начиная с 2015 года, Буркина-Фасо стала регулярно сталкиваться с нападениями джихадистов.

Атака на погранзаставу в Таджикистане — попытка рассорить Центральную Азию. Кому это нужно? Подробнее

Корни растут из конфликта в Магрибе, который затрагивает Алжир, Марокко, Мали, Нигер, Тунис, Буркина-Фасо и другие страны. Это вооруженное противостояние между официальными властями и салафитскими террористическими группировками. Оно является продолжением гражданской войны в Алжире, приостановленной в 2002 году.

Конфликт распространился в страну через границу соседнего Мали, где исламистские боевики захватили север страны в 2012 году. Пока армия, поддерживаемая французскими войсками, не вытеснила их. Однако властям не удалось установить полный контроль над регионом.

Как пишет Al Jazeera, аналитики полагают, что север мог стать таким агрессивным еще и из-за годов пренебрежения и отсутствия инфраструктуры там. Теперь среди граждан все быстрее растет чувство изоляции и гнева. Вооруженные группы также используют недовольство и изоляцию региона, чтобы набирать новых членов и сеять раскол в стране.

Повстанческие группировки, в том числе «Ансар уль Ислам», «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM) и «Исламское государство в Большой Сахаре» (ISGS), совершают нападения в стране почти ежедневно. В этом году в результате конфликта погибли около 1700 человек.

Насилие стало нормой

В декабре на той же дороге, где был атакован конвой горнодобывающей компании, напали на полицейскую машину. В результате погибли пять человек.

В предыдущем месяце 20 человек были убиты во время нападения на золотодобывающий участок на севере. А впервые с 2015 года в ходе конфликта боевиками убили члена парламента. Он погиб на дороге между городом Джибо и столицей Уагадугу.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, за последние три месяца около 500 тысяч человек в Буркина-Фасо были вынуждены покинуть свои дома.

Судить их как нацистов в Нюрнберге! Бывшая секс-рабыня ИГ* желает расплатиться с джихадистами Подробнее

Правительство очевидно не справляется с уровнем насилия в стране, а истории с нападениями и смертями происходят буквально каждый день.

Буркина-Фасо, не имеющая выхода к морю, считается стратегической опорой в регионе Сахеля. Аналитики опасаются, пишет Аl Jаzееrа, что насилие может распространиться за границы и затронет такие страны, как Гана, Того и Бенин.

Стоит отметить, что ЕС, США, Экономическое сообщество западноафриканских государств и политический блок Западной Африки предоставляют стране военное финансирование.

Франция также объявила, что развернет наземные войска в районе «трех границ» Буркина-Фасо.

«Область трех границ» страны — это то место, где граница Буркина-Фасо совпадает с границей Мали и Нигера, региона, в котором наблюдается значительная часть насилия, совершаемого вооруженными группами с 2015 года.

Таким образом, Париж расширяет свою операцию в Сахеле и пытается помочь в борьбе с джихадистами. Впрочем, как сказал аналитик Международной кризисной группы аналитического центра в Брюсселе Матье Пеллерен Al Jazeera, это может не сработать.

Развертывание французских военных сил может ограничить способность джихадистов расширяться на этих территориях. Однако боевики могут просто перейти в районы, которые не будут подвергаться пристальному наблюдению со стороны Франции.