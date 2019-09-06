Бешеный «Дориан» привел Багамы к гуманитарному кризису. На очереди Канада

В четверг, 5 сентября, были предприняты масштабные международные усилия по оказанию помощи после обрушившегося на Багамы урагана «Дориан». Масштабы ущерба после удара стихии стали известны благодаря спутниковым снимкам и страшным сообщениям от выживших.

В настоящее время сообщается о 23 погибших, но, как уточняют власти, это число вероятно неокончательное.

Ранее СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса сообщали, что число погибших достигло 20. Но уже тогда власти отмечали, что количество жертв будет расти по мере разбора завалов.

Шторм обрушился на островную цепь Багам в воскресенье, 1 сентября. После этого «Дориан» начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов. Массовая эвакуация жителей была проведена в Джорджии, Южной Каролине и Флориде. Ранее «Дориану» была присвоена пятая, высшая категория опасности, сейчас она понизилась до второй категории.

По данным канадского Национального метеобюро, ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады уже в субботу, 7 сентября, пишет ТАСС.

Стихия, по прогнозам синоптиков, затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия, а также Остров принца Эдуарда. При этом мощь «Дориана» опустится до первой категории из пяти возможных. Это означает, что максимальная скорость ветра будет достигать 33-42 метров в секунду. Кроме того, в эту часть Канады стихия принесет проливные дожди.

По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, эпицентр «Дориана» находится в настоящее время в 80 километрах от города Чарльстон, расположенного в штате Южная Каролина. Скорость ветра в порывах достигает 48 метров в секунду. «Дориан» движется в северо-восточном направлении.

По шкале Саффира-Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 метров в секунду включительно урагану присваивается первая категория. Если порывы ветра достигают от 43 до 49 метров в секунду, урагану присваивается вторая категория. Когда скорость ветра свыше 50 и до 58 метров в секунду, ураган уже относится к третьей категории.