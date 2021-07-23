Сделка США и Германии по «Северному потоку — 2» стала новым вызовом для Украины. Причем страну взяли в железные тиски, заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

«Вместо одного вызова, которым был сам „Северный поток — 2“, теперь мы получаем два — добавили американо-немецкое соглашение. Если также упомянуть российского агрессора, то ситуация выглядит довольно угрожающей. На самом деле Украину со всех сторон берут в железные тиски», — написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что украинскую сторону заставляют принять соглашение Германии и США. При этом Украине не предоставляют никаких надежных и юридически обязывающих гарантий. По словам политика, страна уже проходила через это и больше не верит.

«Не буду напоминать, что „Северный поток — 2“ — это угроза как Украине, так и Объединенной Европе и всему трансатлантическому единству. Это аксиома, о которой все знают, но кажется забыли в Берлине и Вашингтоне», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором обозначены условия для работы «Северного потока — 2». России позволили достроить газопровод без введения новых санкций.