Мир 12 декабря 2023, 23:55 «Берут количеством, а не качеством». Провал мобилизации признали в Верховной раде Украины Депутат Рады: мобилизация провалена, берут количеством, а не качеством РИА «Новости»

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Мобилизация на Украине провалена, признала член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Депутат отметила в интервью украинскому изданию «Телеграф», что ВСУ комплектуют по принципу количества, а не качества.

«Первая проблема — комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расслабления общества „победой уже завтра“, и отбором и методами работы ТЦК», — заявила депутат.

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Бобровская добавила, что причина также в отношении к рядовому бойцу в армии. Отдельно депутат выделила вопрос возраста мобилизованных и их качества.

Украинская система мобилизации не справляется с текущими запросами вооруженных сил, заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко. Систему нужно упростить, а депутатов отправить в рейды с военкомами, считает украинский военный.