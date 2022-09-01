Мир 01 сентября 2022, 23:24 Поделиться Telegram

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Viber Берлускони завел аккаунт в TikTok и признался в зависти молодым Экс-премьер Италии Берлускони завел аккаунт в TikTok и признался в зависти молодым РИА «Новости»

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Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони зарегистрировался в соцсети TikTok. Он опубликовал свой первый ролик, в котором признался, что немного завидует молодым людям.

«На этой платформе вас, ребята, более пяти миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю», — сказал политик в своем видеообращении.

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Он пояснил, что решил завести аккаунт для обсуждения с проблем, касающихся его партии «Вперед, Италия». Берлускони пообещал представить свою программу перед грядущими выборами.

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«Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты», — рассказал экс-премьер.

Вместе с Берлускони в TikTok зарегистрировался лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци. Он сделал небольшую видеопрезентацию, в которой вспомнил работу премьер-министром и мэром Флоренции. В конце ролика Ренци подчеркнул, что в первую очередь считает себя политиком, верящим в свое дело.

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