Все новости

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Реклама

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

01 сентября 2022, 23:24

Берлускони завел аккаунт в TikTok и признался в зависти молодым

Экс-премьер Италии Берлускони завел аккаунт в TikTok и признался в зависти молодым

Читать 360tv в

Бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони зарегистрировался в соцсети TikTok. Он опубликовал свой первый ролик, в котором признался, что немного завидует молодым людям.

«На этой платформе вас, ребята, более пяти миллионов человек: и 60% из вас моложе 30 лет: я немного завидую, но все равно очень вас поздравляю», — сказал политик в своем видеообращении.

Реклама

Он пояснил, что решил завести аккаунт для обсуждения с проблем, касающихся его партии «Вперед, Италия». Берлускони пообещал представить свою программу перед грядущими выборами.

Реклама

«Мы обсудим ваше будущее и то, как мы хотим сделать Италию страной, которая может дать вам новые возможности и шанс осуществить ваши мечты», — рассказал экс-премьер.

Вместе с Берлускони в TikTok зарегистрировался лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци. Он сделал небольшую видеопрезентацию, в которой вспомнил работу премьер-министром и мэром Флоренции. В конце ролика Ренци подчеркнул, что в первую очередь считает себя политиком, верящим в свое дело.

Италия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама