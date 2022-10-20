Берлускони рассказал, как Зеленский может закончить конфликт на Украине | 360°

20 октября 2022, 00:37
Берлускони рассказал, как Зеленский может закончить конфликт на Украине
Экс-премьер Италии Берлускони: Зеленский мог бы остановить боевые действия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский в силах завершить конфликт, который развернулся на Украине. Об этом заявил экс-премьер страны Сильвио Берлускони, его слова процитировало РИА «Новости».
«Если бы он сказал: „Я больше не нападаю“, все бы было кончено», — сказал политик.
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Кроме этого, Берлускони заявил, что именно киевские власти несут ответственность за обострение конфликта. Он напомнил, что в 2014 году были подписаны Минские соглашения о мире между ДНР, ЛНР и Украиной.
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«Украина через год плюет на этот договор и начинает наступление на границы двух республик», — заключил бывший президент Италии.
Ранее Берлускони заявил о своей готовности принять участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной при посредничестве бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.
Также итальянский экс-президент заявил, что новый Кабинет министров Италии, избранный в конце сентября, не должен менять общий курс отношения к России.
Италия
Владимир Зеленский
Отношения России и Украины
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