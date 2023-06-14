Мир 14 июня 2023, 18:10 Берлускони восхищался Путиным и считал Зеленского виновником конфликта на Украине Искусствовед Сгарби: экс-премьер Италии Берлускони считал Путина выдающимся политиком РИА «Новости»

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считал президента России Владимира Путина выдающимся государственным деятелем. Об этом ТАСС рассказал искусствовед, политик, занимающий пост замминистра культуры Италии Витторио Сгарби.

По его словам, Берлускони ценил Путина, а линию президента Украины Владимира Зеленского не принимал. Собеседник агентства отметил, что после начала спецоперации у Берлускони возникли некоторые сомнения, так как все его окружение было против действий Путина. Однако впоследствии бывший итальянский премьер не раз продемонстрировал свое мнение, заключавшееся в том, что ответственность за конфликт лежит на Зеленском.

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С его мнением многие согласились, «начиная с пацифистского левого фланга», хотя представители именно этих политических убеждений всегда считались «злейшими врагами» Берлускони, подчеркнул Сгарби.

Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни в больнице в Милане. Перед этим состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось. Обострение произошло на фоне рака крови.