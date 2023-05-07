Мир 07 мая 2023, 14:51 Берлускони указал на падение авторитета Европы в мире Бывший премьер Италии Берлускони заявил, что с Европой в мире мало кто считается РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказал мнение, что европейские страны потеряли авторитет на мировой арене, и с ними мало кто считается. Заявление политика опубликовал итальянский телеканал Sky TG24.

Берлускони указал на возросшую мощь Китая. По его мнению, если бы власти КНР решили оккупировать Италию или другую европейскую страну, то в Европе не знали бы, что делать с такой ситуацией.

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«И лучшее, что мы могли бы сделать, — это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», — отметил экс-премьер.

По словам Берлускони, Европейскому союзу необходима единая военная политика и тесное сотрудничество между армиями всех государств. Он призвал увеличить военные расходы и создать совместные силы быстрого реагирования численностью не менее 300 тысяч человек.

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