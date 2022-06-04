Берлускони указал на изолированность Запада от всего остального мира
Берлускони: ситуация на Украине показала, что Запад изолирован от всего остального мира
Конфликт на Украине продемонстрировал, что Запад изолирован от всего остального мира, большинство государств отказались поддержать антироссийские санкции на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом изданию Il Giornale заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония», — констатировал итальянский политик.
Он упомянул Турцию, которая отказалась вводить санкции против России, несмотря на важную роль в НАТО. Берлускони отметил, что у Турции вторая по величине после США армия в Североатлантическом альянсе, республика контролирует решающий в стратегическом плане регион по отношению к России — Ближний Восток и Центральную Азию.
«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил Берлускони.