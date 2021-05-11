Берлускони снова попал в больницу

Бывший глава итальянского правительства Сильвио Берлускони снова оказался в больнице. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Осенью прошлого года политик уже лежал в больнице с двусторонней пневмонией из-за коронавируса. Он рассказал, что чувствовал себя максимально плохо.

Второй раз Берлускони ложился в больницу в марте этого года. Его адвокат Федерико Чеккони заявил, что тот проходил медицинский осмотр.

Сейчас политик снова в больнице. По предварительным данным, его снова обследуют из-за перенесенного коронавируса.