Мир 29 марта 2023, 01:18 Берлускони решил найти бункер из-за страха ядерной войны La Stampa: Берлускони и его подруга ищут бункер с бомбоубежищем на случай ядерной войны Википедия

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Экс- глава правительства Италии Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашин сильно обеспокоены угрозой ядерной войны. Сейчас пара ищет для покупки дом с бомбоубежищем, написала газета La Stampa.

Инициатива обезопасить себя поступила от 33-летней Марты.

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«Но есть еще одна тема, которая беспокоит эту пару — кому оказать гостеприимство в случае, если произойдет непоправимое», — отметили журналисты издания.

По словам Фашин, пара уже составила список людей, которые нужно будет «спасти в случае ядерного апокалипсиса». Женщина прикладывает все усилия, чтобы найти нестандартное жилище, но это оказалось достаточно сложной задачей.

В случае если подходящий дом не найдут, то бункер может появиться в поместье Берлускони в Аркоре. Некоторые итальянские СМИ утверждают, что у Берлускони уже есть убежище на Сардинии, но оно не сможет спасти от радиации.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил надежду на скорое дипломатическое разрешение конфликта на Украине. При этом он отметил, что всегда остается на стороне украинского народа.