29 марта 2023, 01:18
Берлускони решил найти бункер из-за страха ядерной войны
La Stampa: Берлускони и его подруга ищут бункер с бомбоубежищем на случай ядерной войны
Экс- глава правительства Италии Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашин сильно обеспокоены угрозой ядерной войны. Сейчас пара ищет для покупки дом с бомбоубежищем, написала газета La Stampa.
Инициатива обезопасить себя поступила от 33-летней Марты.
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«Но есть еще одна тема, которая беспокоит эту пару — кому оказать гостеприимство в случае, если произойдет непоправимое», — отметили журналисты издания.
По словам Фашин, пара уже составила список людей, которые нужно будет «спасти в случае ядерного апокалипсиса». Женщина прикладывает все усилия, чтобы найти нестандартное жилище, но это оказалось достаточно сложной задачей.
В случае если подходящий дом не найдут, то бункер может появиться в поместье Берлускони в Аркоре. Некоторые итальянские СМИ утверждают, что у Берлускони уже есть убежище на Сардинии, но оно не сможет спасти от радиации.
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил надежду на скорое дипломатическое разрешение конфликта на Украине. При этом он отметил, что всегда остается на стороне украинского народа.
Ядерное оружие
Италия
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