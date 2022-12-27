Мир 27 декабря 2022, 13:17 Берлускони призвал воспользоваться просветом для достижения мира на Украине Экс-премьер Италии Берлускони увидел просвет в урегулировании конфликта на Украине freepik

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Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони призвал к урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что власти США понимают, о чем идет речь. Об этом политик заявил в интервью La Repubblica.

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает. Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим», — сказал он.

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Берлускони добавил, что давно не общался с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее лидер входящей в правящую коалицию партии дал интервью Corriere della Sera и выразил серьезную обеспокоенность в связи с развитием событий на Украине. По его мнению, мирные переговоры начались бы раньше, если бы Киев понял, что не стоит рассчитывать на поставку оружия с Запада.