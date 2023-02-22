Мир 22 февраля 2023, 17:42 Берлускони пришел в ярость после слов Зеленского Слова Зеленского о целостности дома экс-премьера Италии Берлускони разозлили политика ЕС РИА «Новости»

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Заявление президента Украины об отсутствии бомбежек дома бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони разозлили оппонента лидера восточноевропейской страны. Об этом сообщили журналисты La Repubblica.

«Я ребенком пережил бомбардировки», — заявил Берлускони.

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Также авторы материала отметили, что итальянский политик сначала хотел публично ответить Зеленскому, однако воздержался.

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Перепалка украинского президента и Берлускони началась в первой половине февраля. Тогда экс-премьер Италии обвинил Зеленского в начале конфликта на территории восточноевропейской страны. Берлускони заявил, что текущего кризиса можно было бы избежать, если бы республикам Донбасса дали автономию.

Западные источники назвали слова экс-премьера «пророссийскими».

Позднее, 21 февраля, Зеленский во время совместной пресс-конференции во вторник с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Киеве обрушился с критикой на предшественника своей собеседницы. Текущее заявление Берлускони стало реакцией на эти слова лидера восточноевропейской страны. При этом Мелони заверила в единогласной поддержке Украины со стороны текущего правительства Италии.