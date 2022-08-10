Берлускони пообещал, что будет баллотироваться в Сенат

Экс-глава итальянского правительства, руководитель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заверил, что будет баллотироваться в Сенат на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщило ИА НСН.

«Думаю, я буду баллотироваться в Сенат, чтобы мы осчастливили всех после стольких настойчивых просьб даже за пределами „Вперед, Италия“», — сказал Берлускони.

Отмечается, что партия «Вперед, Италия» входит в правоцентристскую коалицию. Согласно опросам, ей пророчат победу на выборах, которые намечены на сентябрь этого года.