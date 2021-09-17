Политик Сильвио Берлускони отказался проходить судебную психиатрическую экспертизу, которая должна была состояться в рамках коррупционного процесса в Милане. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на информационное агентство askanews.

По словам самого политика, данная проверка «нанесла бы ущерб его чести и истории». Эти строки он написал в письме, которое направил в суд.

Речь идет о коррупционном деле, в котором бывшего премьер-министра Италии обвиняют в даче ложных показателей. Также на политика наложили обвинение в подкупе свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних. Из-за состояния здоровья Берлускони заседания все время переносят.