Мир 22 мая 2023, 09:46 Берлускони не прекращал работать в реанимации Берлускони рассказал о своем самочувствии и работе во время госпитализации РИА «Новости»

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Лидер партии «Вперед, Италия» и бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони пообщался с прессой после выписки из больницы. В интервью Corriere della Sera политик рассказал, что продолжал работать и в реанимации, сообщило РИА «Новости».

По словам Берлускони, сейчас он чувствует себя лучше и рассчитывает, что уже скоро полностью восстановит силы.

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Экс-премьер подчеркнул, что не прекращал работать, хотя находился в реанимации. Будучи в больнице, он постоянно был на связи с руководителями партии «Вперед, Италия». Кроме того, он два раза записал видеообращения к сторонникам.

Берлускони 86 лет. В миланскую клинику его доставили 5 апреля. О выписке политика стало известно 19 мая. Причиной госпитализации назвали легочную инфекцию, которая развилась на фоне хронической лейкемии. В больнице рядом с Берлускони находилась 33-летняя Марта Фашина. С ней экс-премьер в марте 2022 года сыграл «символическую свадьбу».