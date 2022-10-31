Берлускони назвал шуткой слова об обмене подарочным алкоголем с Путиным | 360°

31 октября 2022, 00:36
Берлускони назвал шуткой слова об обмене подарочным алкоголем с Путиным
Сильвио Берлускони сообщил, что пошутил про обмен алкоголя с Владимиром Путиным
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, что история об обмене с президентом РФ Владимиром Путиным бутылками водки и вина является шуткой. Об этом сенатор рассказал в интервью тележурналисту Бруно Веспе, написала La Repubblica.
В интервью журналистам 86-летний политик сообщил, что несколько раз пытался связаться с российским лидером после начала спецоперации на Украине, но безуспешно.
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Берлускони также пояснил, что, когда рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами на дни рождения, у него его спросили, подготовили ли они подарки.
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«Конечно, обменялись 20 бутылками водки и ламбруско. Но все поняли, что это была шутка», — отметил политик.
Ранее лидер правящей партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что президент Владимир Зеленский согласился бы на переговоры, если бы Запад перестал оказывать военную помощь Украине.
Владимир Путин
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