Мир 06 апреля 2023, 14:50 Берлускони начал курс химиотерапии из-за лейкемии — СМИ Corriere della Sera: экс-премьер Италии Берлускони начал курс химиотерапии РИА «Новости»

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У бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию, сейчас он начал проходить курс химиотерапии. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Уточняется, что лечение началось вчера. Состояние политика стабильное, но тяжелое, «ночь прошла тихо». Рядом с Берлускони находится его партнерша Марта Фашина.

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Накануне стало известно, что Сильвио Берлускони опять госпитализировали — сообщалось, что у него подозрение на пневмонию и ему дают антибиотики. Вице-премьер Антонио Таяни рассказал журналистам, что причина госпитализации — болезнь Берлускони, «которую не долечили в прошлый раз».

За неделю до этого политика уже помещали в миланскую клинику для обследования — он периодически проходит такие осмотры после серьезной операции на сердце, перенесенной несколько лет назад. Позже СМИ сообщили, что у бывшего итальянского премьера диагностировали серьезное заболевание крови — об этом писал RT.