Берлускони чуть не затоптали ради селфи

Во время конгресса Европейской народной партии в хорватском Загребе экс-премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони попал в клинику Милана с ушибом.

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Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление его штаба.

«Никакого перелома бедра, ключиц, берцовых или других костей. Никакого срочного возвращения. Правда в том, что речь идет о банальнейшем ушибе. Биение крыльев бабочки в Китае вызывает ураган в Техасе», — сказано в тексте обращения.

Местные СМИ утверждают, что 83-летний политик получил травмы, гематомы и ушибы, в толпе желающих сделать с ним селфи. По окончании конгресса Берлускони вылетел домой на самолете, и был осмотрен в больнице.

Весной этого года итальянский политик перенес операцию на кишечнике, а двумя годами ранее — на сердце. Поэтому местные издания предположили, что у Берлускони вновь начались с ним проблемы.