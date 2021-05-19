Берлинский зоопарк заявил о случае инцеста при разведении белых медведей из-за ошибки в российских документах

Привезенные из России родители белой медведицы по имени Герта, родившейся в Берлинском зоопарке в 2018 году, оказались братом и сестрой. Инцест произошел из-за ошибки в их российских документах. Об этом сообщил телеканал Deutsche Welle со ссылкой на заявление зоопарка.

Родителей Герты — медведей Володю и Тоню — привезли из России в 2013 году из России. Их свели для получения потомства в рамках Европейской популяционной программы по белым медведям.

Однако российский координатор этой программы, ведущий специалист Московского зоопарка Марина Галещук в 2020 году заметила ошибку в документах хищников. Оказалось, что Тоню перепутали с другой самкой. На самом же деле Тоня и Володя являются братом и сестрой. Это подтвердил и проведенный генетический анализ.

Берлинский зоопарк признал, что случай инцеста — это большая ошибка, которая приведет к откату назад программы по разведению медведей в Европе. Тоню решили больше не задействовать в программе, поскольку потомки ее родителей очень широко представлены ​​в проекте.

Глава зоопарка Андреас Кнерием заметил, что речь идет о «человеческой ошибке», при этом действия его коллег из Москвы были прозрачными и не имели под собой злого умысла.