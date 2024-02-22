Мир 22 февраля 2024, 07:43 Берлинский суд запретил украинским активистам проецировать фото на посольство РФ Jörg Carstensen/dpa/globallookpress

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Административный суд Берлина постановил запретить украинской организации «Вече» проецировать фотографии и видеоматериалы на здание российского посольства. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген.

Украинские активисты планировали в течение часа проецировать видеоролики и фото во время демонстрации. Столичная полиция запретила необычную акцию во время митинга, решение правоохранителей подтвердил и суд.

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«Административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России», — рассказала фон Эттинген.

Решение суда основывалось на Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ обязывает стороны защищать дипмиссии от оскорбления достоинства.

Ранее Россия расторгла с Украиной договор аренды здания посольства. Такое решение российская сторона приняла в апреле 2023 года, когда украинские власти пригрозили национализировать здание.