Возможные санкции США против «Северного потока — 2» могут обернуться контрмерами со стороны Германии. В Берлине заявили о недопустимости каких-либо ограничений с американской стороны и раскритиковали позицию Украины по газопроводу.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил в интервью РИА «Новости», что США не касается формирование немцами энергетической политики.

«Санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. <…> Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах», — подчеркнул Эрнст, призвав федеральное правительство «защищаться против этого».

Ответным шагом, по мнению политика, может стать повышение пошлины на импортный американский газ, который добывают «методом фрекинга».

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Кроме того, заметил Клаус Эрнст, поддержка, которую Украина оказывает позиции США по газопроводу, неприемлема. Киев ведет себя таким образом, что вопрос о помощи со стороны Евросоюза можно было бы поставить под сомнение.

«Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — сказал немецкий политик.

В Конгрессе США намерены препятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» посредством закона о национальной обороне на 2020 год. В законопроект уже внесли санкции против компаний, которые принимают участие в проекте. Однако между Палатой представителей и Сенатом окончательное соглашение по документу еще не достигнуто.

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Его должны достроить в 2019 году.

Украина и несколько европейских стран выступают против «Северного потока — 2». Проект не вызывает одобрения и у США, которые продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.