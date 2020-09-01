Германия проводит переговоры с США относительно санкций против «Северного потока — 2». Власти не считают ограничения соответствующими международному праву, а вопросы энергообеспечения будут решать без посторонних.

«Мы не считаем, что подобные экстерриториальные санкции соответствуют международному праву. Об этом я также заявил в прямом диалоге своему коллеге Майку Помпео. В этой связи мы ведем переговоры с администрацией в Вашингтоне, и это остается нашей позицией», — привело РИА «Новости» заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.

Во время пресс-конференции в Берлине Маас подчеркнул, что Германия должна сама решать вопросы с энергосбережением. По его словам, власти страны так и будут поступать.

В конце августа США пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока — 2». В свою очередь, бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт назвал такие заявления наглостью. Он подчеркнул, что Германия должна показать миру, что ее нельзя запугивать. Кроме того, он выразил надежду на скорейшее завершение строительства трубопровода.