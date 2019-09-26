Берлин выделил Киеву 1,4 млрд евро с 2014 года

По данным издания, в рамках сотрудничества с целью содействовать развитию Украины власти Германии потратили 544 миллиона евро. В качестве гуманитарной помощи выделили еще 110 миллионов евро. Кроме того, Киев получил финансовый кредит. Речь идет о 500 миллионах евро. К этим цифрам еще добавляются 200 миллионов, направленных по каналам ЕС и 25 миллионов, переданных на стабилизацию ситуации в стране.