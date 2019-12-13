Палата представителей США ранее одобрила оборонный бюджет на 2020 год. В нем предусмотрены средства на «санкции из-за строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Бюджет теперь должен утвердить сенат и президент.

«Действия США — это провокация, европейские энергетические вопросы решаются в Европе, а не в США», — заявил Маас. Он добавил, что немецкие власти призывают сенат не принимать бюджет в таком виде.

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Министр отметил, что на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2» негативно отреагировали и в Евросоюзе. «ЕС принципиально осуждает санкции против европейских компаний, которые занимаются законным бизнесом», — приводит издание слова комиссара Евросоюза по торговле Фила Хогана.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не смогут повлиять на работу газопроводов.