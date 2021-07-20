Берлин примет ответные меры в том случае, если Москва будет использовать поставки газа «в качестве оружия» против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2».

Ответные меры, по информации агентства, могут включать санкции против российского энергетического экспорта. Соглашение, как отмечается, могут окончательно оформить в ближайшие дни.

США и Германия будут стремиться к наращиванию инвестиций в размере до миллиарда долларов в «зеленый фонд» Украины, указано в материале. Это будет сделано для того, чтобы помочь переходу страны на экологически чистую энергию.

Для поддержки двусторонних энергетических проектов с Киевом Берлин также назначит специального посланника. Финансирование этой миссии составит около 70 миллионов долларов.

Германия в рамках соглашения принимает обязательства способствовать продлению не менее чем на 10 лет договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году.

О том, что США и Германия в ближайшие дни намерены объявить о достижении соглашения по спорным вопросам, которые касаются трубопровода «Северный поток — 2», накануне сообщило Reuters со ссылкой на источники. Говоря о текущих контактах между представителями властей США и ФРГ по теме трубопровода, один из источников агентства отметил, что «ситуация выглядит хорошо». По словам другого источника, соглашение позволит избежать дальнейших американских санкций.