Мир 18 января 2023, 08:31 «Берлин нужно отправить в огонь». В Германии объяснили давление США из-за танков для ВСУ Депутат бундестага Дагделен: США толкают Германию к самопожертвованию в борьбе с Россией РИА «Новости»

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США давят на Германию, заставляя отправить на Украину танки Leopard, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в статье для Berliner Zeitung. По оценке политика, таким образом Соединенные Штаты толкают ФРГ к прямому конфликту и самопожертвованию в борьбе с Россией.

«Очевидно, речь идет о перекладывании ответственности на Германию. Берлин нужно отправить в огонь», — написала Дагделен.

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По мнению депутата, все это делалось с целью окончательного разрушения германо-российских отношений и перевода их в открытую конфронтацию ради собственной выгоды. При этом она раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца, который, по ее словам, опасается такого развития событий и поэтому прячется за спиной у США, показывая готовность действовать только вместе с американской стороной.

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В связи с этим она обратила внимание, что сейчас нет никаких данных, которые указывали бы на то, что Штаты предоставят Украине танки Abrams.

Дагделен пояснила, что в США хорошо понимают возможные последствия, поэтому действуют очень осторожно. Однако легко толкают своих союзников к провокационным шагам, констатировала политик.