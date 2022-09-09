Германии предрекли подъем протестных настроений | 360°

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Германии предрекли подъем протестных настроений

Die Welt сообщила о риске протестов в Германии из-за экономической нестабильности

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С наступлением осени в Германии выросла вероятность масштабных социальных протестов. К такому выводу пришли журналисты газеты Die Welt.

«Рост цен и экономическая нестабильность повышают опасность социальных волнений во всем мире», — написали они.

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Также авторы материала отметили понижение позиций Германии в рейтинге удовлетворенности населения. Они сообщили, что только за первый квартал 2022 года индекс социальной стабильности ФРГ упал почти на один пункт. По этому показателю Германия уступила даже Боснии и Герцеговине.

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Журналисты признали эти данные предзнаменованием повышения риска социальных протестов в ФРГ. По их мнению, к такой ситуации привело увеличение трат граждан Германии на повседневные расходы.

Также среди причин повышения протестных настроений авторы материала указали рекордную за полвека инфляцию и массовое недовольство текущим политическим курсом страны среди местного населения. Кроме того, с проблемами столкнулись и немецкие бизнесмены.

«Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придется тратить накопления», — сообщили сотрудники Die Welt.

По их словам, в основном трудности испытывает малый и средний немецкий бизнес.

Германия

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