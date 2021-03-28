«Бери, что дают». Бывший военный атташе США назвал Грецию нищей

Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм написал в Twitter, что Греция является нищей, поэтому не может выбирать, какие фрегаты закупать для своего флота. Твит Палма возмутил греков, и он удалил его, принеся извинения, сообщило РИА «Новости».

Власти Греции в сентябре 2020 года анонсировали планы по закупке четырех новейших фрегатов у Франции либо у США. Сделка оценивается в несколько миллиардов евро.

Палм вклинился в обсуждение закупки фрегатов для греческого флота. Он оставил комментарий к посту, автор которого разместил снимки разных военных кораблей, сопроводив подписями «Что я хотел» и «Что мне дадут».

«Нищие не выбирают», — написал бывший военный атташе США, процитировав пословицу.

Реплика Палма вызвала осуждающую реакцию греков. Они посчитали, что это совсем не уважительно — так высказываться о Греции, особенно на фоне празднования 200-летия независимости страны.

Один из пользователей пришел к выводу, что после этого понятно, что Греции лучше закупить французские фрегаты.

«Позор. Думай в следующий раз», — написал еще один пользователь.

Другой юзер из Британии перефразировал фамилию Палма, которая по-английски пишется так же, как слово «ладонь». Он написал, что в роли попрошаек тут выступают скорее США, а греки подавали на «ладонь» не сухари, а миллиарды евро.

Палм вскоре удалил свой твит и принес извинения. Он пояснил, что выступал как частное лицо и не говорил от лица США. Бывший военный атташе признал, что не хотел, чтобы его комментарий был оскорбительным и грубым. Однако многие усомнились в искренности его извинений.

Премьер Британии Борис Джонсон ранее отказался возвращать Греции античные скульптуры.