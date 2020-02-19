Берг попросил норвежскую разведку не использовать жителей приграничных районов

Берг попросил норвежских разведчиков, чтобы они прекратили использовать жителей приграничного Киркенеса в своих целях. По его словам, он стал жертвой подставы и не желает своей участи другим.

«Они (норвежские разведчики — прим. ред.) должны делать свою работу, но пусть они используют для этого правильных людей. Пусть найдут кого-то в Осло, а не жителей Киркенеса, которые участвуют в трансграничных обменах, взаимодействии и очень любят ездить в Россию», — приводит РИА «Новости» слова осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга.

В тюрьме у Берга было достаточно времени, чтобы пораскинуть мозгами о том, что происходит в Киркенесе. Он пришел к выводу: разведка реально использует людей, которые работают в трансграничном сотрудничестве. Не он оказался первым.

Берга задержали в декабре 2017 года в Москве во время получения документов, в которых была секретная информация о Военно-морском флоте России. Раньше он работал пограничным комиссаром на российско-норвежской границе. По версии Берга, его знакомый-разведчик попросил его передать якобы конверт с деньгами. О секретных документах он ничего не знал. Мосгорсуд в апреле 2019 года приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима. После прошения о помиловании его передали норвежским властям по обмену в ноябре 2019 года.