Березу нашли в женском монастыре. Лидер нацистов скрывался там от призыва в ВСУ

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза уклонялся от призыва в ВСУ. Повестку ему удалось вручить только в монастыре, где он скрывался. Об этом написали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Авторы паблика отметили, что Береза — «знаменитый лидер украинских нацистов». Военнослужащие нашли его во Львовской области. Он прятался в стенах Трускавецкого женского монастыря.

Во время вручения повестки бывший народный депутат звонил неизвестным знакомым, а также якобы вызывал милицию. Один из присутствующих отметил, что правоохранителей «уже два часа ждут».

Береза очень эмоционально общался с присутствующими. Он отказался подписывать документы и пытался выяснить, как его нашли. О том, удалось ли призвать бывшего народного депутата в армию, неизвестно.