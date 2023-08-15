Мир 15 августа 2023, 03:29 Беременных женщин начнут призывать в армию на Украине Подполковник ЛНР Марочко: в ВСУ создали военную форму для беременных Фото: freepik.com

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Беременных женщин начнут призывать в украинскую армию. В ВСУ даже разработали специальную форму для дам в положении. Об этом в интервью Ura.ru рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Сейчас очень быстро набирают обороты патриотические ролики, которые призывают украинских женщин идти служить», — сообщил военный.

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По словам Марочко, ВСУ недавно представили новую военную форму для женщин. Причем отдельное внимание в ней уделили поясу на брюках. Он эластичный, так что носить форму можно будет и во время беременности.

«Здесь такие недвусмысленные намеки, что даже беременная женщина не будет иметь отсрочек от службы в армии. Уже даже форма предполагает, что беременные будут находиться в рядах вооруженных формирований Украины», — объяснил Марочко.

По словам подполковника, женщин на Украине берут на любые военно-учетные специальности. Даже на те, которые раньше считались исключительно мужскими.

«Вплоть до того, что штурмующие отряды тоже уже включают в себя женщин», — отметил Марочко.

Ранее стало известно, что власти Украины усилят контроль за выездом из страны военнообязанных граждан. Для этого Государственная пограничная служба и Минобороны будут обмениваться данными, заявил спикер погранслужбы Алексей Демченко.