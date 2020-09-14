Беременные женщины раскритиковали Ким Кардашьян

Недавно на личной странице жена рэпера Канье Уэста анонсировала старт продаж своей новой линейки корректирующего фигуру белья для беременных женщин.

По словам Кардашьян, новинки помогают будущим мамам более комфортно чувствовать себя во время восстановительного периода. Однако интернет-пользователи сомневаются в том, что это — первостепенная функция белья от Ким.

Многие спрашивали Ким, должны ли беременные женщины испытывать дополнительное давление из-за необходимости похудеть.

«Не понимаю, зачем натягивать корректирующее белье на беременный живот?», «Кардашьян стремится придать форму всему, что видит вокруг», «В точку, Ким! Единственное, о чем я думаю во время беременности, — это то, как выглядеть стройнее», «Твои коллекции вызывают чувство стыда», — возмутились интернет-пользователи.