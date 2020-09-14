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    14 сентября 2020, 11:35

    Беременные женщины раскритиковали Ким Кардашьян

    Анастасия Кременчугская

    39-летняя Ким Кардашьян оказалась в центре скандала. Новая бизнес-идея звезды вызвала горячие споры в Сети. Жена известного рэпера представила коллекцию нижнего белья для беременных женщин. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Недавно на личной странице жена рэпера Канье Уэста анонсировала старт продаж своей новой линейки корректирующего фигуру белья для беременных женщин.

    По словам Кардашьян, новинки помогают будущим мамам более комфортно чувствовать себя во время восстановительного периода. Однако интернет-пользователи сомневаются в том, что это — первостепенная функция белья от Ким.

    Многие спрашивали Ким, должны ли беременные женщины испытывать дополнительное давление из-за необходимости похудеть.

    «Не понимаю, зачем натягивать корректирующее белье на беременный живот?», «Кардашьян стремится придать форму всему, что видит вокруг», «В точку, Ким! Единственное, о чем я думаю во время беременности, — это то, как выглядеть стройнее», «Твои коллекции вызывают чувство стыда», — возмутились интернет-пользователи.

    Новости SMI.FM