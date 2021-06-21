Беременная украинка пожаловалась на травлю и угрозы из-за русского языка

Беременная харьковчанка по имени Маргарита поделилась в Instagram, что в вузе ей не разрешают писать курсовую на русском языке. Девушка разнервничалась, ее крик души разошелся в Сети — и началась травля. В адрес Маргариты посыпались угрозы.

Как пишет сайт «Страна.ua», теперь она может лишиться работы. Маргарита трудится в Центре экстренной медицинской помощи Харьковской области. По данным сайта, ее вызвало руководство и потребовало написать заявление по собственному желанию под угрозой полиции и увольнения по статье.

«Пишу курсовую работу на <…> украинском языке. Вот понимаю, что украинская власть — она меня ущемляет, ущемляет мои права. <...> Материалы я брала вообще на английском языке. Я их переводила. И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы?» — заявила девушка.

Позже она удалила свое видеообращение из Stories, однако ролик успели распространить на ресурсах, которые поддерживают украинизацию. Сайт сообщил, что Маргарите угрожают расправой: ей обещают облить лицо кислотой и унизить на камеру. У злоумышленников есть ее номер телефона и домашний адрес.

В апреле пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия не располагает монополией на русский язык.