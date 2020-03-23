Беременная россиянка не может улететь из Дели из-за коронавируса

Гостиницы в Дели перестали принимать туристов из-за угрозы распространения коронавируса. Девушка чуть не осталась на улице. Ее приютили незнакомые люди. Они выходцы из России.

«Мы ехали в Дели, успели купить билеты на самый последний рейс из Дхарамсалы, потому, что появилась информация, что закрывают границу штата на въезд. Позже мы узнали, что на выезд за границу тоже закрывают и мы успели буквально схватить последние билеты на последний автобус и больше автобусов после этого не было», — поделилась Александра.

Пока туристы ехали в Дели, все вылеты в Россию запретили. Найти временное жилье помогли знакомые из родной страны.

Девушка сообщила, что пока не ясно, когда она сможет вернуться домой.