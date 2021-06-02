Беременная американка спасла детей, которые чуть не утонули в озере

На озере Мичиган (США) беременной женщине удалось спасти трех детей, которые едва не утонули. Об этом сообщил «Ридус».

«Они буквально тонули у меня на глазах, а на той стороне пляжа не было ни одного человека, которого я могла бы позвать на помощь. Там было пусто», — поделилась американка.

Сильные волны не позволяли детям добраться до причала. Вызвав спасателей, женщина легла на край пирса и протянула детям руки, чтобы вытащить их. Однако волны постоянно сбивали тонущих. В результате ей все-таки удалось вытащить детей на причал.

«По какой-то причине я подумала, что сегодня лучше отдыхать на этом пляже. Видимо, я должна была быть там», — добавила женщина.